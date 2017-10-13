Игорь Лебеденко: "Спартак" нестабилен, да и "Ахмат" лихорадит"

Бывший нападающий "Ахмата" Игорь Лебеденко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от встречи.

– Думаю, что матч будет непредсказуемым. "Спартак" нестабилен, да и "Ахмат" лихорадит. От обеих команд я ожидал более качественной игры, но пока не получается. Команды сами не знают, какой футбол покажут! (Смеется.) Но уверен, что встреча получится интересной. Красно-белые потихоньку выкарабкиваются из того болота, в которое угодили в начале сезона.

– Что происходит с "Ахматом"? Команда обыгрывает ЦСКА, а затем разгромно уступает "Енисею".

– Со стороны чувствуется, что команде не хватает лидеров, которые могут взять на себя игру и принести результат. Таким человеком может быть Олег Иванов, но он пока не играет из-за травмы. Пришло много бразильцев, но им не хватает опыта. Наверное, нужно немного времени, болельщикам придется потерпеть.

– "Ахмат" образца прошлого сезона сильнее нынешнего? И какие видите отличия команды Рахимова от команды Кононова?

– Сложно судить, не находясь в команде. По результату – да, прошлогодний сильнее. Если говорить об отличиях, то Кононов старается привить "Ахмату" более комбинационный футбол. Но видно, что у футболистов пока не получается показать то, чего хочет видеть специалист. За три года под руководством Рахимова выработался определенный рисунок игры. Сейчас же его, к сожалению, пока нет. Поэтому и полноценно сравнивать тяжело. Да, прошла треть чемпионата, но все же. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Ахмат" – "Спартак" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.