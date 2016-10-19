Игорь Лебеденко: "Рубин"? Для меня это обычный матч премьер-лиги"

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко перед матчем 11-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что команда готовится к поединку в обычном режиме. Во вторник и среду команда проводила тренировки, которые носили восстановительный характер.

- Готовимся к матчу с "Рубином" по обычному графику, - приводит официальный сайт "Терека" слова Лебеденко. - Во вторник и в среду тренировки носили скорее восстановительный характер. Думаю, с завтрашнего дня тренерский штаб внесет коррективы, подскажет, на что делать упор во время тренировок. Будет ли дополнительная мотивация, в связи с тем, что я играл за "Рубин"? Для меня это обычный матч премьер-лиги, то, что было порядка пяти лет назад - осталось в прошлом.