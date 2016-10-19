21:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Лебеденко: "Рубин"? Для меня это обычный матч премьер-лиги"

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Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко перед матчем 11-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что команда готовится к поединку в обычном режиме. Во вторник и среду команда проводила тренировки, которые носили восстановительный характер. 

- Готовимся к матчу с "Рубином" по обычному графику, - приводит официальный сайт "Терека" слова Лебеденко. - Во вторник и в среду тренировки носили скорее восстановительный характер. Думаю, с завтрашнего дня тренерский штаб внесет коррективы, подскажет, на что делать упор во время тренировок. Будет ли дополнительная мотивация, в связи с тем, что я играл за "Рубин"? Для меня это обычный матч премьер-лиги, то, что было порядка пяти лет назад - осталось в прошлом. 

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7792

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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