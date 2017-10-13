Игорь Лебеденко: "Помню, как "Ахмат" победил "Спартак" вдесятером"

Бывший нападающий "Ахмата" Игорь Лебеденко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от встречи и отметил, что это очень принципиальное противостояние.
– Матчи со "Спартаком" были для вас самыми принципиальными во время выступления в "Тереке"?
– Одни из самых принципиальных, на уровне с ЦСКА и "Зенитом". Не могу сказать, что только и жил мечтой о встрече с красно-белыми, но с ними всегда приятно играть. В таких матчах хочется показать себя с лучшей стороны.
– Есть такой матч, который особенно запомнился?
– Прекрасно помню встречу, когда после удаления Иванова сумели переломить ход матча и забить четыре мяча (11 мая 2015 года "Ахмат" победил со счетом 4:2. – Прим. "СЭ"). Историческая встреча для клуба. Тогда мы проявили невероятные морально-волевые качества. Такой матч стоит посмотреть и нынешним игрокам команды. Пускай поглядят, как можно побеждать вдесятером! (смеется) (Павел ГУРЕВИЧ)
Матч "Ахмат" – "Спартак" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Platinum1991
Матч был очень интересным и драматическим! Я его смотрел. Арбитр ПРИДУМАЛ Иванову удаление, чтобы помочь Спартаку обыграть тогдашний Терек. Но Терек сыграл просто ЗДОРОВО. Вдесятером обыграл Спартак! Исторический матч для любой команды и есть что ВСПОМНИТЬ. Желаем командам показать классный футбол и пусть победит сильнейший, важно, чтобы арбитр встречи НЕ СКАНДАЛИЛ в пользу Спартака. Спартак отучился ЧЕСТНО побеждать и в этом трагедия Спартака. Кто лучше сыграет, тот и победит. Ахмату надо не забывать об обороне! Бегут забивать, а в защиту не успевают и делают детские ошибки и привозят себе голы на ровном месте. Первые три тура в обороне сыграли здорово, а потом РАСКИСЛИ и провалили пять игр. Следовательно: - Надо собраться и укрепить оборону с прицелом на атаку и тогда победы ПРИДУТ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
19:33