Игорь Лебеденко: "Неприятно, что "Терек" был праздничным тортом на открытии стадиона ЦСКА"

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко остался впечатлен новым стадионом ЦСКА и сравнил его с английскими аренами. Грозненцам довелось принять участие в матче открытия арены, армейцы одержали крупную победу - 3:0.

– Стадион ЦСКА очень впечатлил, - цитируют "Известия" Лебеденко. - Пишут, что арена сделана по всем английским канонам. Я последние несколько лет бывал на матчах чемпионата Англии, очень нравится там на трибунах присутствовать. Действительно, можно провести параллели между новой ареной армейцев со стадионами в Англии. Арена отличная, и болельщики молодцы. Единственное, неприятно, что "Терек" был в роли праздничного торта на открытии. За это неудобно перед самим собой и теми, кто за нас переживает.