Игорь Лебеденко: "Какой сейчас настоящий ЦСКА, станет известно только через несколько туров"

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко выразил надежду, что грозненцам удастся отобрать очки у ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России. Поединок состоится 19 марта, начало - в 16.30 по московскому времени.

- Возможности ЦСКА сейчас сложно оценивать, - сказал Лебеденко в интервью клубной пресс-службе. - Одна игра была "нулевая", с "Томью". Не очень уместно сейчас сравнивать - у команды проблемы, играет молодежным составом. То, что ЦСКА выиграл, должно было случиться.

Какой сейчас будет настоящий ЦСКА, они дадут ответ только через несколько туров. Нам надо показать свою игру и постараться победить.

Одно очко в двух предыдущих матчах - не тот результат, на который рассчитывали мы, болельщики и вообще все, кто переживает за "Терек". Ничего не поделаешь. Одна игра была хорошая. Создали моменты, которые не использовали. Может, не хватает Олега Иванова, может еще чего-то не хватает. Но "Терек" всегда славился командной игрой, поэтому вне зависимости от того, кто играет, мы должны стараться показывать одинаковый футбол.