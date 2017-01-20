Игорь Кудряшов: "Томь" надеется на слова губернатора о начале финансирования в январе"

Директор "Томи" Игорь Кудряшов подчеркнул, что клуб надеется на слова губернатора области Сергея Жвачкина. Ранее он сообщил, что финансирование команды начнется в январе. Сегодня Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявления девяти игроков томичей по выплате задолженностей.

К клубу в качестве обеспечительной меры применен запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее появилась информация, что из-за сложной финансовой ситуации "Томь" может доиграть сезон дублирующим составом. После 17 туров чемпионата России томский клуб замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

- У нас пока новостей по финансированию нет, работаем, но ситуация никак не меняется, - приводит "Р-Спорт" слова Кудряшова. - Команда уезжает на сборы 23 января, по-прежнему ждем финансов, чтоб их можно было распределять как-то, открыть заявочное окно и дальше двигаться.

Все, что зависит от нас, мы делаем, команда готовится к весенней части чемпионата. Надеемся на слова губернатора и президента клуба Жвачкина, что финансирование начнется в январе.

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