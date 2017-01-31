Игорь Кудряшов: "Переносим матч с "Ростовом" из Томска из-за погодных условий"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал "СЭ", что клуб достиг договоренности о проведении домашнего матча 18-го тура чемпионата России с "Ростовом" в Ростове-на-Дону. Это связано с погодными условиями в Томске. Встреча должна состояться 3 марта.
– Договорились с "Ростовом" о проведении матча на их поле. Теперь ждем одобрения от футбольных властей, – сказал Кудряшов.
– Что послужило причиной переноса?
– Погодные условия. 3 марта в Томске сыграть будет невозможно. Будем готовить поле к 18 марта, к игре с "Амкаром".
– Кто понесет затраты на перелет команды?
– "Ростов" полностью оплачивает чартер, проживание. (Сергей АСТАХОВ)
Басист
На Петровском надо самим оплачивать перелет и проживание. А в Ростове на халявку отыграть можно.
21:41 31 января
shpasic
а что же не на Петровском? там даже Уфа домашние матчи играет)
20:35 31 января
Кто-то как Луна
КолобокКолобков Зато на питании сэкономят же)) А так норм))
20:33 31 января
МаратХ
А что же томичи со "Спартаком" в футбол на льду играли?
19:40 31 января
КолобокКолобков
Как можно 31 января рассуждать о том,что будет 3 марта??? Идиотизм по-русски...
19:25 31 января