Игорь Кудряшов: "Переносим матч с "Ростовом" из Томска из-за погодных условий"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал "СЭ", что клуб достиг договоренности о проведении домашнего матча 18-го тура чемпионата России с "Ростовом" в Ростове-на-Дону. Это связано с погодными условиями в Томске. Встреча должна состояться 3 марта.

– Договорились с "Ростовом" о проведении матча на их поле. Теперь ждем одобрения от футбольных властей, – сказал Кудряшов.

– Что послужило причиной переноса?

– Погодные условия. 3 марта в Томске сыграть будет невозможно. Будем готовить поле к 18 марта, к игре с "Амкаром".

– Кто понесет затраты на перелет команды?

– "Ростов" полностью оплачивает чартер, проживание. (Сергей АСТАХОВ)