Игорь Кудряшов: "Молодым игрокам "Томи" предложены улучшенные контракты"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов отметил, что клуб решает вопросы с улучшением финансирования. По его словам, контракты с молодыми игроками должны быть продлены на улучшенных условиях.

– Президент клуба Сергей Анатольевич Жвачкин решает сейчас вопросы с потенциальными спонсорами – по погашению задолженностей и определению бюджета на сезон-2017/18, – цитирует официальный сайт "Томи" Кудряшова. – Менеджмент футбольного клуба, в данный момент, занят первостепенной задачей – это лицензирование. Все эти моменты взаимосвязаны. Надеюсь, все решится благополучно, все предпосылки для этого есть.

Не со всеми игроками продлены соглашения. Сейчас действующие контракты с клубом – у Анте Пульича, Алексея Пугина, Артема Попова, Александра Мелихова, Александра Соболева и Дмитрия Сасина. Молодым футболистам предложены новые контракты на улучшенных условиях. Пока идет процесс переговоров. Ребята ждут лицензирования и погашения задолженностей. Я думаю, что в наших силах найти с ними общий язык, ведь это был их первый шаг во взрослом футболе. Теперь им нужно закреплять свои успехи, обучаться под руководством опытного специалиста дальше, чтобы вырасти в крепких игроков со знаком качества – "Сделано в Томске".