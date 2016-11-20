Игорь Кудряшов: "Финансовые проблемы "Томи" будут решаться на встрече с губернатором"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов отметил, что на следующей неделе команда проведет встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. На собрании будут решаться финансовые проблемы клуба. Ранее "СЭ" сообщал, что команда может бойкотировать матч 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" из-за задержек по зарплате.

- Мы только что приземлились в Грозном, - приводит "Р-Спорт" слова Кудряшова. - Ситуация критичная, но формирование бюджета - это прерогатива президента клуба. И на это мы повлиять не можем, как и на выплату зарплаты. Ситуация может развиваться по-разному, потому что задержки (по зарплате) уже большие. Надеемся, что все решится положительно на следующей неделе. Мы ждем встречи Сергея Анатольевича с командой и объяснения перспектив решения финансового вопроса.

Все, что зависит от нас, как от менеджеров клуба, для проведения соревнований, мы делаем. Команда вылетает на выездные матчи, идет тренировочный процесс, и никаких срывов нет - ни по питанию, ни по проживанию, ни по перелетам.