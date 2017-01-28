Игорь Кудряшов: "Чеминава и Миюшкович приехали в "Томь" за свой счет"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал, что с командой на сборе в Турции работают защитники Игорь Чеминава и Неманья Миюшкович. Последним клубом 24-летнего черногорца был "Вардар", а 25-летний россиянин выступает за подольский "Витязь".

– На сборе "Томи" находятся Игорь Чеминава и Неманья Миюшкович, они приехали за свой счет, – сказал Кудряшов.

– Когда будет решение по новичкам?

– Для начала тренерский штаб оценит работу футболистов. Также нам еще нужно закрыть вопрос по финансированию и регистрации новичков. (Сергей АСТАХОВ)