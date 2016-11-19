Игорь Кудряшов: "Бойкот "Томи" матча с "Крыльями"? Мне об этом неизвестно"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов прокомментировал "СЭ" новость о том, что команда может отказаться от поездки на гостевой матч 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Он отметил, что сегодня футболисты работали в штатном режиме, а завтра вылетают в Грозный на игру 14-го тура РФПЛ с "Тереком".

– Вчера на тренировке команды разговоров о возможном бойкоте матча с "Крыльями Советов" не было, – сказал Кудряшов. – Сегодня футболисты тоже работали в штатном режиме. В воскресенье летим в Грозный, поговорим с ребятами. Допускаю, что футболисты могли донести свое решение до генерального директора, поэтому лучше спросить у него. Мне же об отказе команды от полета в Самару ничего не известно. (Сергей АСТАХОВ)

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