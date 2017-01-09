Игорь Криушенко: "Планы Слуцкого поражают"

Главный тренер "Торпедо-БелАЗ" Игорь Криушенко высказал мнение о том, что он бы перенял системность в работе с командой у бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. По его словам, на протяжении долгого времени все знали схему, по которой играли армейцы, но не могли стабильно противостоять выстроенной российским специалистом модели игры.

- Был интересный случай в российской премьер-лиге в 2010 году, - приводит tribuna.com слова Криушенко. - Леонид Слуцкий все матчи играл по схеме 4-2-3-1, а приехал в Новосибирск и сыграл против моей "Сибири" в три центральных защитника. Я сам хотел сыграть с тремя центральными, но у меня не было третьего хорошего защитника. Честно признаюсь, я просто не ожидал такого решения от Слуцкого. Успешно сыграть нам в том матче не получилось. Уступили 1:4.

Кстати, у Слуцкого я бы перенял системность. Все последнее время он играл в 4-2-3-1. Все об этом знали, но никто почему-то так до сих пор и не придумал, как ему противостоять.

Недавно поздравил Слуцкого с Новым годом. Он рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Все-таки, это личная информация.