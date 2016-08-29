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Игорь Корнеев: "Задача "Локомотива" при Семине прежняя - попасть в еврокубки"

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Спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев выразил радость по поводу возвращения в команду Юрия Семина в качестве главного тренера. Напомним, в первом же матче под его руководством железнодорожники обыграли "Краснодар" (2:1) в 5-м туре премьер-лиги.

– Я рад, что он вернулся в клуб, которому отдал столько времени, сил и энергии. При нем команда завоевывала призы, болельщики испытывали эмоции, он здесь много работал и доказал свою квалификацию, – цитирует ТАСС Корнеева. – Задача на сезон для команды осталась прежней – попадание в зону еврокубков.

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