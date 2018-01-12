Игорь Корнеев: "Смолов стоит 16-20 миллионов евро"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов зрелый, готовый игрок. Корнеев также добавил, что форвард стоит больше 12 миллионов евро.

– "Краснодар" просит у "Зенита" за Смолова 12 миллионов евро. Адекватная цена?

– Смолов стоит больше 12 миллионов, на мой взгляд. Исходя из того, какие суммы сейчас крутятся на рынке, и учитывая футбольные качества Федора. Думаю, его можно спокойно оценить в 16-20 миллионов.

– А нужно ли Смолову переезжать в Питер?

– "Зенит" – топовый клуб. Многие игроки мечтают выступать за эту команду. Однако здесь все индивидуально. Нужно задавать вопрос самому Смолову, его агентам. Если Федор хочет пока играть в России – это одно, если решил уехать за границу – совсем другое.

– Смолов перерос "Краснодар"?

– Что значит "перерос"? "Краснодар" сделал многое для того, чтобы Федор стал тем, кем он есть. Это тоже амбициозная команда. Но у каждого игрока в карьере наступает такой момент, когда нужно что-то менять, принимать определенное решение. У меня есть ощущение, что у Федора либо сейчас, либо летом и наступит такой период.

– Помимо "Зенита" у него есть реальный вариант с "Вест Хэмом". Однако некоторые специалисты считают, что перед домашним чемпионатом мира Смолов просто испугается уезжать в Англию.

– Почему он должен испугаться? На протяжении последних сезонов Федор доказывает свою состоятельность. Исходя из своих футбольных качеств, он не должен никого бояться.

– Но ведь он попадет в другую страну, другую среду. Не исключено, что проиграет конкуренцию, сядет на лавку и может не получить вызов в сборную.

– Все-таки у нас в стране не такой большой выбор на его позицию. Давайте не будем думать о плохом! Смолов всегда находится на связи с Черчесовым, чтобы обговорить какие-то моменты, если что-то не получается. Вообще, в любой команде ты можешь потерять место в составе. Но Федор доказывает, что он амбициозен и хочет двигаться дальше. После его недавней травмы многие стали говорить: парень закончился. А он вернулся на свой уровень и показывает, насколько хорош. Смолов уже в том возрасте и статусе, когда ему вообще не нужно бояться куда-либо уезжать. Это зрелый, готовый игрок.

– Если бы у вас было два предложения – от "Вест Хэма" или "Зенита", как бы вы поступили?

– Я нахожусь на своем месте. Не хочу фантазировать. В голову никому не залезешь. Нет смысла мне отвечать на ваш вопрос. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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