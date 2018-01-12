Игорь Корнеев: "Для меня Шатов всегда являлся одним из лучших российских игроков"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев в интервью "СЭ" отметил, что ему не понятна ситуация с полузащитником Олегом Шатовым в питерской команде. Корнеев также добавил, что для него хавбек являлся одним из лучших российских игроков.

– Вас удивляет, что Манчини не сработался с Дзюбой и Шатовым?

– Я не знаю, не сработался ли он с ними или отдает предпочтение другим исполнителям. Но случай с Шатовым мне вообще не понятен.

– Почему?

– Для меня Олег всегда являлся одним из лучших российских игроков, который достаточно долго держал уровень, показывал класс. И в таком ракурсе мне его видеть очень непривычно. Не готов сказать, что именно у него не срослось с Манчини. Но с учетом его футбольных характеристик, мне сложно представить, что он не проходит в состав. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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