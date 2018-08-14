Игорь Коновалов: "Рубин" не заслуживал поражения от "Зенита". Игра была больше ничейная"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов в интервью клубной пресс-службе подвел итоги матча третьего тура российской премьер-лиги с "Зенитом" (0:1). Встреча прошла накануне в Казани в присутствии 23 840 зрителей.

- Очень обидное поражение. Я считаю, мы не заслуживали его сегодня, - отметил Коновалов. - Просто один невынужденный момент, чуть-чуть потеряли концентрацию и пропустили гол, очень обидный гол.

Мое мнение – мы не заслужили поражение, думаю, что игра была больше ничейная. В ближайшую неделю нам нужно подготовиться к следующей игре. Нужна только победа, итак потеряли уже очки.

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