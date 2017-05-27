Игорь Колыванов: "Теперь Тула все свои силы бросит на ответный матч с "Енисеем"

Экс-тренер "Уфы" Игорь Колыванов отметил, что "Енисею" в ответном стыковым матче за право выхода в премьер-лигу будет крайне тяжело удержать в Туле добытое дома преимущество на "Арсеналом". В первом матче команда Андрея Тихонова обыграла соперника на своем поле со счетом 2:1. Ответная игра состоится 28 мая.

– Красноярская команда провела дома против "Арсенала" очень хороший первый тайм, поведя со счетом 1:0 и не дав тулякам создать моменты у своих ворот, – цитируют "Известия" Колыванова. – После перерыва "Енисей" попытался сохранить этот результат, поскольку домашняя победа без пропущенных мячей дает очень хорошие шансы на итоговый успех. Но "Арсенал" показал свое лицо, сравнял счет и имел классные моменты для того, чтобы вырвать победу.

Ну а дальше, в концовке игры защитник Гия Григалава непонятно сыграл – то ли вратарю сбрасывал мяч, то ли на фланг выбивал мяч, что привело к привезенному голу. Но теперь Тула все свои силы бросит на этот матч, чтобы остаться в РФПЛ. При этом им будет непросто, поскольку у "Енисея" опытный состав, все поиграли в ФНЛ, у многих есть опыт и выступления в премьер-лиге. И футбол в Туле должен получиться обоюдоострым.