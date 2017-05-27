Игорь Колыванов: "Не думаю, что "Оренбургу" можно быть спокойным перед матчем со "СКА-Хабаровск"

Экс-тренер "Уфы" Игорь Колыванов отметил, что шансы "Оренбурга" перед ответным стыковым матчем за право выхода в премьер-лигу против "СКА-Хабаровск" предпочтительнее. Вместе с тем, по его словам, клубу РФПЛ нужно быть осторожным с представителем ФНЛ. В первом поединке команды разошлись миром - 0:0. Ответный поединок пройдет в Оренбурге 28 мая.

— Не думаю, что "Оренбург" может быть спокоен, — приводят "Известия" слова Колыванова. — Матч будет интересным, поскольку Хабаровску нужно будет забивать. Думаю, что хозяева будут аккуратно играть, а СКА придется раскрываться и играть в более созидательный футбол, чтобы забить. Первый матч был равным, оба соперника осторожничали, стараясь не пропустить, и не показали того, на что способны. "Оренбург" — опытная команда, которая очень неплохо провела дебютный сезон в РФПЛ, и у нее больше шансов. У этого коллектива хорошая оборона, которую хабаровчанам будет сложно вскрыть. Поэтому в процентном соотношении 60 на 40 "Оренбург" имеет преимущество.