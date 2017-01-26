14:04 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Гуськов: "Ставший замглавы Ростовской области Крупин будет поддерживать "Ростов"

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Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", сообщил, что бывший генеральный директор клуба Владимир Крупин, занявший должность заместителя губернатора Ростовской области, продолжит участвовать в судьбе команды. Крупин покинул должность генерального директора ростовчан 24 января.

– Директор "Ростова" Владимир Крупин приглашен губернатором для работы в правительстве области и приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Вопросы, которые он курирует, – Министерство транспорта и Министерство промышленности. Тем не менее, мы с ним находимся во взаимодействии, и он будет также участвовать в поддержке и работе "Ростова".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170126/1115433683.html

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