Игорь Гуськов: "Ростов" ведет переговоры о приобретении Могилевца"

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов подтвердил информацию "СЭ" о том, что "Ростов" ведет переговоры с "Зенитом" по поводу перехода в донской клуб полузащитника Павла Могилевца.

– Ведутся переговоры с "Зенитом" по Павлу Могилевцу, приводит 161.ru слова Гуськова. – Идет обсуждение вопроса о его приборетении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев, – отметил он.

Ранее "СЭ" писал, что "Зенит" рассматривал возможность покупки этой зимой полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа. У 31-летнего эквадорца летом заканчивается контракт с ростовчанами, он сам и клуб не возражали против этого трансфера. В качестве компенсации "Ростов" мог получить 2 миллиона евро и полузащитника Павла Могилевца, однако сделка в итоге не состоялась. Могилевец, к слову, не планирует продлевать контракт с питерцами – велика вероятность, что с лета он перейдет в "Ростов".