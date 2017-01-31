14:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Гуськов: "Ростов" ведет переговоры о приобретении Могилевца"

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Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов подтвердил информацию "СЭ" о том, что "Ростов" ведет переговоры с "Зенитом" по поводу перехода в донской клуб полузащитника Павла Могилевца.

– Ведутся переговоры с "Зенитом" по Павлу Могилевцу, приводит 161.ru слова Гуськова. – Идет обсуждение вопроса о его приборетении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев, – отметил он.

Ранее "СЭ" писал, что "Зенит" рассматривал возможность покупки этой зимой полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа. У 31-летнего эквадорца летом заканчивается контракт с ростовчанами, он сам и клуб не возражали против этого трансфера. В качестве компенсации "Ростов" мог получить 2 миллиона евро и полузащитника Павла Могилевца, однако сделка в итоге не состоялась. Могилевец, к слову, не планирует продлевать контракт с питерцами – велика вероятность, что с лета он перейдет в "Ростов".

Дополнительная информация

http://161.ru/text/newsline/2017/01/31/?p=1&r=261215981158400

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Cheremis57

Павел, беги из "Зенита" к Бикеевичу! Он из тебя человека сделает, тьфу ты- футболиста!!

15:41

Басист

Урфин Джюс === Рязанцева забыл, оплот Зенита просто)

15:00

Басист

Не выдержал, пошёл гол пересмотрел)) Шедеврик маленький, красавец Пашка.

14:58

wowaizrostowa73

Почему-то тоже первое ,что вспомнил-матч Паши против Динамо. Нам бы он конечно не помешал.

14:57

Басист

Если сегодня до конца дня подписать, то можно успеть заявить на ЛЕ. По этой же причине и Крис, если до полуночи не перейдет - у нас останется. Паше, в принципе, можно и в феврале перейти - лучше играть хотя бы в чемпионате, чем сидеть на лавке. А польза клубу от него была бы весьма ощутимая, матчей всем хватит. Эх, как он классно гол организовал для Кудряшова в ворота Динамо, загляденье просто! Именно таких ярких индивидуальных действий наших игроков нам на Евро и не хватало, их там в принципе не было...

14:50

Урфин Джюс

Raven30101979 Он им самим нужен.. также, как и Новосельцев и Соловьев.. возможно кого-то забыл..

14:39

Raven30101979

Жаль что Зенит его к нам летом не отпустил.Как собаки на сене и у них парень не играет и Ростову в ЛЧ не помог.

14:31

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Материалы других СМИ