14:50 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Гуськов: "Ростов" найдет замену Нобоа, если тот покинет клуб зимой"

0
0
0

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", заявил, что клуб найдет замену полузащитнику Кристиану Нобоа, если тот покинет команду в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось о вероятном переходе эквадорца в "Зенит".

– Завершается трансферное окно, мы приобрели дополнительно нескольких футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Под вопросом лишь одна позиция – есть желание у нашего игрока Кристиана Нобоа перейти в другой клуб, и на сегодняшний день ведется работа в данном направлении. Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник. Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170126/1115435015.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ