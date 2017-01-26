Игорь Гуськов: "Ростов" найдет замену Нобоа, если тот покинет клуб зимой"

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", заявил, что клуб найдет замену полузащитнику Кристиану Нобоа, если тот покинет команду в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось о вероятном переходе эквадорца в "Зенит".

– Завершается трансферное окно, мы приобрели дополнительно нескольких футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Под вопросом лишь одна позиция – есть желание у нашего игрока Кристиана Нобоа перейти в другой клуб, и на сегодняшний день ведется работа в данном направлении. Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник. Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены.