Игорь Гуськов: "Плохой газон на стадионе "Ростова" - это стечение обстоятельств"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что плохое состояние газона на стадионе "Олимп-2" связано с сильными заморозками, которые были в Ростове-на-Дону в декабре и феврале. По его словам, также на качество поля повлиял напряженный график матчей "Ростова". Ранее РФПЛ запретила клубу проводить матчи на своем стадионе до устранения проблем с газоном.
- Основная причина - стечение обстоятельств: дважды - в декабре и феврале - покрытие попало под заморозки, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Во-вторых, в феврале, как только сошел снег, состоялся первый матч со "Спартой". Обычно в предыдущие сезоны мы никогда не начинали игры так рано. В-третьих, выездной матч с "Томью" мы также были вынуждены сыграть на своем поле. Все это в совокупности привело к тому, что поле к игре с "Манчестер Юнайтед" оказалось в плохом состоянии.
На сегодняшний день технические службы стадиона предпринимают все необходимые меры. Газон подсеяли травой, но он не может быть приведен в порядок за несколько дней. Так что ориентировочно тот период, к которому службы смогут привести поле в удовлетворительное состояние, - конец марта.
Slim Taller
Зачем тогда плохой газон (если уж для зам.губа он плохой,то значит ужасный) выдавали как нормальный,а Моуриньо выставляли лжецом?! Сразу бы сказали,что оплошали с погодой.А то подключили местного клоуна с его "играть можно на асфапьте".
21:38
Don Miguel
Ростов - город сложный. Однажды мы прилетели туда соревноваться в легкой атлетике, слава Богу, в манеже, в марте. Там было почему-то минус 20.
20:57
shpasic
как Гуськов? почему Гуськов? опять Гуськов?
20:43
баламошка
Это происки стаи кротов, которая топила за МЮ.
20:42