20:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Гуськов: "Плохой газон на стадионе "Ростова" - это стечение обстоятельств"

0
0
0
0
4

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что плохое состояние газона на стадионе "Олимп-2" связано с сильными заморозками, которые были в Ростове-на-Дону в декабре и феврале. По его словам, также на качество поля повлиял напряженный график матчей "Ростова". Ранее РФПЛ запретила клубу проводить матчи на своем стадионе до устранения проблем с газоном.

- Основная причина - стечение обстоятельств: дважды - в декабре и феврале - покрытие попало под заморозки, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Во-вторых, в феврале, как только сошел снег, состоялся первый матч со "Спартой". Обычно в предыдущие сезоны мы никогда не начинали игры так рано. В-третьих, выездной матч с "Томью" мы также были вынуждены сыграть на своем поле. Все это в совокупности привело к тому, что поле к игре с "Манчестер Юнайтед" оказалось в плохом состоянии.

На сегодняшний день технические службы стадиона предпринимают все необходимые меры. Газон подсеяли травой, но он не может быть приведен в порядок за несколько дней. Так что ориентировочно тот период, к которому службы смогут привести поле в удовлетворительное состояние, - конец марта. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4097973

0
0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Зачем тогда плохой газон (если уж для зам.губа он плохой,то значит ужасный) выдавали как нормальный,а Моуриньо выставляли лжецом?! Сразу бы сказали,что оплошали с погодой.А то подключили местного клоуна с его "играть можно на асфапьте".

21:38

Don Miguel

Ростов - город сложный. Однажды мы прилетели туда соревноваться в легкой атлетике, слава Богу, в манеже, в марте. Там было почему-то минус 20.

20:57

shpasic

как Гуськов? почему Гуськов? опять Гуськов?

20:43

баламошка

Это происки стаи кротов, которая топила за МЮ.

20:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ