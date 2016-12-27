Игорь Гуськов: "На сегодняшний день у "Ростова" нет никаких долгов"

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", сообщил, что клуб выплатил все долги. По его словам, клуб также получил практически все призовые от УЕФА за выступление в Лиге чемпионов, информирует сайт 161.ru.
– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?
– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.
– То есть футболистам выплачены и премиальные?
– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.
– Когда "Ростов" получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?
– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчетный счет клуба.
Свинству Бой!
Другая история сегодняшняя, ее даже озвучивать стыдно, но это, к сожалению, российская реальность. Так вот, вы когда-нибудь до этого момента слышали о таком футболисте как Сергей Белоусов? Наверное, нет. А вот он существует и на нем нехило зарабатывает его агент. 20 декабря в суде было рассмотрено дело об агентском вознаграждении за переход этого самого Белоусова в ФК "Ростов". Ростовчане это дело проиграли и теперь клубу придется заплатить футбольному агенту Сергею Базанову 100 тысяч долларов, по курсу в 35 рублей за валюту. ///////// Теперь самое смешное и плачевное. Оказалось, что в контракте Белоусова был прописан пункт, по которому его представитель получал дополнительные 200 тысяч долларов за 2 проведенные встречи в футболке команды "Ростов". В итоге, футболист отыграл эти два матча (в первой игре - 1 минуту, во второй - 6 минут) и отправился в аренду и больше никогда не играл за ростовчан. Первую часть денег "Ростов" оплатил сразу же, а вот вторую агенту пришлось ждать 3 года, за которые еще и набежали проценты в сумме 23 тысячи долларов. Интересно, сколько денег утекло за то время, что этой региональной команде подавали бюджетные деньги? На одном сайте по госзакупкам есть общий итог выплат ростовского клуба некоему Базанову Сергею Евгеньевичу, он равен свыше 611 миллионам рублей. И это только перед одним агентом... /////Верить хоть кому-то из ФК Прохиндей- нонсенс.
19:33
Алик или Аймас
Новый вице-президент немного "потряс" карманы президенту клуба и... долгов как не бывало!
19:29