Игорь Гуськов: "На сегодняшний день у "Ростова" нет никаких долгов"

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", сообщил, что клуб выплатил все долги. По его словам, клуб также получил практически все призовые от УЕФА за выступление в Лиге чемпионов, информирует сайт 161.ru.

– На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?



– На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

– То есть футболистам выплачены и премиальные?



– Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.



– Когда "Ростов" получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

– От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчетный счет клуба.