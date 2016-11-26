18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Горбатенко: "Пока у "Арсенала" не получается играть в атакующий футбол"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко в интервью официальному сайту клуба посетовал на ошибку в начале матча 15-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:1). По его словам, пока "Арсеналу" не удается показывать атакующий футбол.

– Сегодня у команды было два разных тайма, почему?

– Не знаю. В который раз привезли мяч сами себе. Первая ошибка, и сразу гол. Результат заставил идти вперед, под конец стали играть в четыре защитника. Можно даже сказать, пошли в навал. Но отыграться не смогли.

– Что сказал главный тренер в перерыве?

– Он постарался нас взбодрить. Мы играли в атаку, но видимо пока у нас не получается играть в атакующий футбол. Мало ударов и агрессии впереди, нужно исправлять эту ситуацию.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/eto-uzhe-nikuda-ne-goditsya/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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