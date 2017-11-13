Игорь Горбатенко: "О еврокубках "Арсеналу" думать пока рано"

Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко отметил, что клуб развивается во всех отношениях. По словам футболиста, игроки команды не задумываются о возможном участии в еврокубках. После 16 туров команда занимает 7-е место, в активе туляков 23 очка.

- Клуб растет во всех отношениях – и в организации, и в футбольном плане, - цитирует "Р-Спорт" Горбатенко. - Когда я пришел в "Арсенал", мы только выходили из ФНЛ в премьер-лигу. Спустя год клуб стал лучше по всем показателям, прогресс очевиден. Видно, что сейчас все серьезно. В этом сезоне мы неплохо идем в чемпионате России.

Не пора ли "Арсеналу" замахнуться на Европу? Если посмотреть наверх, то действительно до зоны еврокубков три очка. Но и до зоны вылета всего шесть очков. Два неудачных матча, и ты в стыковых играх. Мы сейчас не задумываемся о таблице и наших перспективах. О еврокубках тем более думать пока рано. Сейчас все наши мысли о предстоящей игре с "Рубином". А в конце сезона уже посмотрим, чего мы достигли.