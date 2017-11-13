Игорь Горбатенко: "Арсенал" не ошибся, назначив Божовича главным тренером команды"

Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко отметил, что главный тренер Миодраг Божович является специалистом высокого уровня. После 16 туров команда занимает 7-е место, в активе туляков 23 очка.

- Миодраг Божович не нуждается в особом представлении, - цитирует "Р-Спорт" Горбатенко. - "Арсенал" – уже шестая российская команда Миодрага, его все прекрасно знают здесь. Он специалист очень высокого уровня, максималист по натуре. Сейчас у нас все хорошо в коллективе. Слава богу, что клуб назначил Миодрага Божовича главным тренером. "Арсенал" не ошибся".

В этом году чемпионат России на редкость плотный, все команды примерно равны. Каждый может отобрать очки у лидеров. Кто-то, может, удивился, что мы победили ЦСКА, "Зенит", "Краснодар". Но нам в каждой игре нужна победа. Где-то, безусловно, везение было на нашей стороне.

Но, например, у "Локомотива" мы тоже могли отобрать очки, мы играли ничем не хуже их. Возможно, ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" недооценили "Арсенал". Но мы не должны думать за них, мы должны играть в свой футбол в первую очередь. Для нас нет разницы, с кем набирать очки – с "Зенитом" или Хабаровском.