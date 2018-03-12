Игорь Гамула: "Заболотный не лучше Дзюбы"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита"(0:0) отметил, что нападающий Антон Заболотный не лучше ушедшего из питерской команды в аренду в "Арсенал" Артема Дзюбы. По его словам, преимущество новичка - возраст.
– А у "Зенита" кого отметите?
– Вот так вопрос! По самоотдаче точно никто упреков не заслужил. Все бегали, старались, но… Блеска, которого ждут от "Зенита", я не увидел. Не было его и в предыдущих матчах. Исключение – ответная игра с "Селтиком".
– Удивились, что вместо травмированного Мамманы вышел Заболотный?
– Да. Казалось, не самый очевидный ход. Но вскоре разобрался. "Зенит" продолжил игру в пять защитников. На флангах расположились Смольников с Жирковым, а в центре к Мевле и Ивановичу присоединился Краневиттер. Теперь знаем, что он универсал.
– Вы понимаете, чем Заболотный лучше Дзюбы?
– Нет. Сегодня еще раз убедился – нападающие они одноплановые. Дзюба техничнее, опытнее. Главный козырь Заболотного – возраст. Наверное, руководители клуба решили, что в атаке нужен форвард помоложе. (Александр КРУЖКОВ)
- Ростов
- Артем Дзюба
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Юрий Жирков
- Игорь Гамула
- Антон Заболотный
- Матиас Краневиттер
- Эмануэль Маммана
Нефилим
Заболотный шикарный нап, просто клуб он выбрал не тот, вот и все. Пусть в ЦСКА идет - тогда по забитым мячам в тройку лидеров чемпа выйдет.
08:18