Игорь Гамула: "Заболотный не лучше Дзюбы"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита"(0:0) отметил, что нападающий Антон Заболотный не лучше ушедшего из питерской команды в аренду в "Арсенал" Артема Дзюбы. По его словам, преимущество новичка - возраст.

– А у "Зенита" кого отметите?

– Вот так вопрос! По самоотдаче точно никто упреков не заслужил. Все бегали, старались, но… Блеска, которого ждут от "Зенита", я не увидел. Не было его и в предыдущих матчах. Исключение – ответная игра с "Селтиком".

– Удивились, что вместо травмированного Мамманы вышел Заболотный?

– Да. Казалось, не самый очевидный ход. Но вскоре разобрался. "Зенит" продолжил игру в пять защитников. На флангах расположились Смольников с Жирковым, а в центре к Мевле и Ивановичу присоединился Краневиттер. Теперь знаем, что он универсал.

– Вы понимаете, чем Заболотный лучше Дзюбы?

– Нет. Сегодня еще раз убедился – нападающие они одноплановые. Дзюба техничнее, опытнее. Главный козырь Заболотного – возраст. Наверное, руководители клуба решили, что в атаке нужен форвард помоложе. (Александр КРУЖКОВ)