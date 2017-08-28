Игорь Гамула: "Я бы не торопился сбрасывать "Спартак" со счетов"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что не стоит сбрасывать со счетов "Спартак" несмотря на то, что "Зенит" является главным фаворитом чемпионата России. Красно-белые с 9-ю очками идут на 9-м месте в турнирной таблице, а сине-бело-голубые с 20-ю очками лидируют.

– Шансы "Спартака" отстоять титул теперь близки к нулю?

– Почему? Конкуренты оторвались далеко, но я бы не торопился сбрасывать "Спартак" со счетов. Думаю, двухнедельный перерыв пойдет на пользу. В ближайшее время команда найдет свою игру и включится в чемпионскую гонку.

– "Зенит" – главный фаворит?

– По-моему, это уже всем очевидно. Главное, длинная скамейка позволяет Манчини спокойно вести борьбу на два фронта. ЦСКА и "Локомотиву", когда начнутся еврокубки, будет намного тяжелее. Я-то помню, какие сложности в прошлом сезоне испытывал "Ростов", где тоже кадровых проблем хватало. За "Спартак" в этом смысле менее тревожно. К тому же до закрытия трансферного окна наверняка будут два серьезных приобретения. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Гамулы //

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"