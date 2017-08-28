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05:29 | Футбол — РФПЛ

Игорь Гамула: "В прошлом сезоне у "Спартака" залетало все, а сейчас мяч в ворота не идет"


Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что текущий сезон неудачно начался для "Спартака" из-за отсутсвия фарта, присутствовавшего в прошлом розыгрыше чемпионата России. Также, по его мнению, красно-белые после чемпионства немного расслабились. 

– Как для себя объясняете стартовые неудачи "Спартака"?

– После чемпионства ребята чуть-чуть расслабились. Решили, что мастерства у них достаточно. Выходили на поле без прежней злости, настырности, запредельной самоотдачи. А осечки в первых турах сразу обернулись психологической неуверенностью. Есть вопросы и по физическим кондициям игроков. В матчах с ЦСКА и "Локомотивом" спартаковцы прилично смотрелись в первом тайме, однако во втором выглядели уже не так свежо.

– А в Хабаровске?

– Вот здесь весь матч двигались неплохо. Но фарт ушел. Если в прошлом сезоне у "Спартака" залетало все, то сейчас мяч в ворота не идет. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Гамулы //
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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