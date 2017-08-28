Игорь Гамула: "Удивлен, что в Хабаровске играл Селихов, а не Ребров"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" признался, что был удивлен выходу в основном составе "Спартака" на матче 8-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (0:0) голкипера Александра Селихова. Тем не менее, по его мнению, Артем Ребров находится на одном уровне с Селиховым.

– Удивились, что в основе вышел Селихов?

– Честно? Да. Ребров-то в этом году повода для замены не давал. Разве что пятый гол в Петербурге на его совести, но он уже ни на что не влиял. А Селихов пропустил два от ЦСКА, четыре – от "Локомотива"… В такой ситуации выход Реброва, казалось, напрашивался. Не знаю, почему выбор снова пал на Селихова.

– Допускаете, что Каррера решил психологически его поддержать?

– Не исключено. Впрочем, в Хабаровске можно было и меня в ворота поставить – я бы тоже заработал "сухарь". Если у соперника ноль ударов в створ…

– Ребров сильнее Селихова?

– Мне кажется, это вратари одного класса. Но в Лиге чемпионов, полагаю, будет играть Ребров. Он опытнее. Да и заслужил это надежной игрой в чемпионском сезоне. (Александр КРУЖКОВ)

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Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"