Игорь Гамула: "Спартаку" не хватило хладнокровия в завершающей стадии"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что "Спартаку" в матче 8-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (0:0) не хватило хладнокровия в атаке. По его мнению, красно-белые играли в три защитника, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов.

– Чего не хватило "Спартаку", чтоб дожать "СКА-Хабаровск"?

– Хладнокровия в завершающей стадии. После двух поражений подряд в действиях игроков явно чувствовалась нервозность, скованность. Плюс шикарный матч выдал Довбня. Но чемпион не был беспомощным или мертвым. Футболисты хорошо двигались, здорово открывались, принимая мяч между линиями. Создали кучу моментов. Особенно выделялись Промес, Луиз Адриану и Глушаков. Только забить не удалось. В остальном "Спартак" упреков точно не заслужил.

– Вам не кажется, что играть в пять защитников стоило не в Хабаровске, а против "Зенита", ЦСКА или "Локомотива"?

– Когда от таких команд в трех матчах получаешь 11 мячей, волей-неволей начинаешь думать о том, как обезопасить собственные ворота. Вот Каррера​ и решил после долгого перерыва вновь прибегнуть к расстановке с тремя центральными защитниками. Сделано это с прицелом на Лигу чемпионов, где наверняка будет использовать такую же схему. Все-таки уровень соперников там гораздо серьезнее. Пока в центре обороны постоянно шла ротация, но ни один вариант Карреру, судя по всему, не устроил. (Александр КРУЖКОВ)

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Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"