Игорь Гамула: "Сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации"

Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) полностью доминировал на поле. По его словам, армейцы находятся в хорошем расположении духа после победы в Лиге чемпионов над "Бенфикой" (2:1).

– ЦСКА сыграл просто здорово.

– Мне тоже очень понравилось, как играли! После матча с "Бенфикой" выглядеть настолько сильно – это что-то. Издалека добирались, столько сил в Лиссабоне оставили… Что с моральным состоянием у них порядок – это видно. Но армейцы и физически на высоте, двигались изумительно. "Ростов" ничего не смог противопоставить. Видимо, "Бенфика" армейцев подзадорила.

– Особенно результатом.

– Это да, настроения добавили. Вообще, "Бенфика" играла здорово, нашим во многом повезло!

– Кто сегодня в России – чемпион по игре?

– Сначала мне "Зенит" нравился. Потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации. Какие пасы вразрез, в одно касание! А Смолов какой красавец! Вот что мне отвечать – кто лучший? (Юрий ГОЛЫШАК)

Полное интервью Игоря Гамулы