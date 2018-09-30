22:51 30 сентября | Футбол — РПЛ

Игорь Гамула: "Ростов" победил по делу - сто процентов!"

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Экс-главный тренер "Ростова" Игорь Гамула – о победе над "Спартаком" (1:0) в девятом туре чемпионата России.

– "Ростов" выиграл по делу?

– Сто процентов! Парни слаженно оборонялись, хорошо действовали на перехватах, допустили меньше потерь, здорово убегали в контратаки. Во втором тайме они полностью переиграли спартаковцев, могли и больше забить. Отмечу Гулиева, Калачева, Паршивлюка, Скопинцева. Фланги работали как надо. Ну а в защите "Ростов" сыграл настолько четко, что вообще ничего не позволил создать "Спартаку". (Александр Кружков).

Полная версия интервью - здесь.

Все о чемпионате России - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

Спартак - Ростов

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-rostov-0-1-chempionat-rossii-po-futbolu-30-sentyabrya-2018-video-golov-kommentarii-1462579/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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