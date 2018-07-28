Игорь Гамула: "Ожидаю, что на матч с "Ахматом" придет не меньше 30 тысяч зрителей"

Экс-главный тренер "Черноморца" и "Ростова" Игорь Гамула​ поделился ожиданиями от сезона. По его словам, болельщики будут ходить на новый стадион.

– "Ростов"? Ожидания самые оптимистичные. Не хотелось бы, чтобы получилось как в прошлом году, когда ждали счастья до последнего тура. Надеюсь, как и все, что команда не даст поводов для переживаний. Чтобы народ не сидел "на нервяке", а радовался новому стадиону, хорошей игре и успешному результату. Такое у меня пожелание желто-синим.

– Исходя из прошлого сезона, какую вообще игру ставит "Ростову" Валерий Карпин? На что делает акцент?

– На быструю атаку – в основном, через фланги, где защитники действуют по всей бровке. К обороне относится внимательно – команда играет в пять защитников. Футболисты используют продольные передачи, под которые активно открывается Алексей Ионов. Это хорошо, когда команда не катает мяч поперек поля, а старается быстро переходить центр поля и атаковать. Такой футбол по душе болельщикам.

– Несмотря на трудности с арендой (по разным оценкам, сумма составляет в районе 300 млн рублей в год), команда все же будет играть на "Ростов-Арене". Как восприняли эту новость?

– Новость – супер! Уверен, болельщики будут ходить на новый стадион! Ожидаю, что на матч с "Ахматом" придет не меньше 30 тысяч зрителей. Конечно, команда должны выступать на "Ростов Арене". Иначе – зачем ее строили?