Игорь Гамула: "Не стало Мевли – "Ростов" сразу пропустил четыре мяча за две игры"

Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что уход защитника Михи Мевли в "Зенит" стал большой потерей для "Ростова". По его словам, словенец - игрок европейского класса.

– Мевля для нынешнего "Ростова" действительно много значил?

– Вот был в "Ростове" Навас. Казалось, потерять его – это ужас, не пережить. Что человек блестящий, что футболист. Недаром ему Курбан Бекиевич сразу в Казани капитанскую повязку отдал. Настоящий предводитель! Но вот Навас ушел, остался Мевля. Тут-то мы и догадались, почему в Бухаресте плакали, когда Мевлю провожали. Тогда понять не могли. А сейчас сами плачем…

– Такой футболист?

– На нем первые туры все и держалось. Не стало Мевли – сразу пропустили четыре мяча за две игры. До этого за все матчи – три. Чувствуете?

– Классный игрок?

– Шикарный. Просчитывал каждый ход заранее, головой все выигрывал. При этом – с неплохой скоростью. В отборе хорош, "читал" атаку. С первым пасом все достойно. Мало грубил, всего старался сыграть чисто. Футболист европейского класса, настоящий центральный защитник. Ушел Мевля – сразу неудачно начал играть Ингасон. Как Вилюш и Бобен. Особенно это было видно с "Арсеналом". Прямо бросалось в глаза – центральная зона защиты проваливается, все трое! (Юрий ГОЛЫШАК)

Полное интервью Игоря Гамулы