Игорь Гамула: "Надеюсь, РФС поступит разумно. Джикию не за что наказывать"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула не увидел никакого криминала в действиях защитника "Спартака" Георгия Джикии. Футболист, который вел клубный Твиттер, произнес в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения. Эти слова получили широкий резонанс за границей.

Напомним, в 2014 году сам Гамула был дисквалифицирован на пять матчей за то, что пошутил на пресс-конференции про темнокожих игроков своей команды: "Нужен ли нам Ангбва. У нас и так в команде шесть черных".

– А вы считаете, что ваша фраза о "шестерых черных" была в рамках правил?

– Конечно! Я в этом даже не сомневаюсь. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.

– В РФС сказали, что точно рассмотрят твит "Спартака". Допускаете, что Джикия, как и вас дисквалифицируют на пять игр?

– Постойте, люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу. Пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикия. Его не за что наказывать! (Виталий АЙРАПЕТОВ)