Игорь Гамула: "Надеюсь, РФС поступит разумно. Джикию не за что наказывать"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула не увидел никакого криминала в действиях защитника "Спартака" Георгия Джикии. Футболист, который вел клубный Твиттер, произнес в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения. Эти слова получили широкий резонанс за границей.
Напомним, в 2014 году сам Гамула был дисквалифицирован на пять матчей за то, что пошутил на пресс-конференции про темнокожих игроков своей команды: "Нужен ли нам Ангбва. У нас и так в команде шесть черных".
– А вы считаете, что ваша фраза о "шестерых черных" была в рамках правил?
– Конечно! Я в этом даже не сомневаюсь. Это же шутка была. У меня хорошие отношения были с легионером. Даже неприятно все это вспоминать.
– В РФС сказали, что точно рассмотрят твит "Спартака". Допускаете, что Джикия, как и вас дисквалифицируют на пять игр?
– Постойте, люди вышли из отпуска. Соскучились друг по другу. Пошутили. И тут началось... Надеюсь, наше руководство поступит разумно в отношении Джикия. Его не за что наказывать! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Ростов
- Бенуа Ангбва
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Игорь Гамула
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Педро Роша
greyk
А как же подлизать западу? В России только блеют о самостоятельности.А как до дела доходит, раскланяются до земли.По нормальному, ни одного гражданина с английским паспортом,кроме игроков,тренеров и обслуживающего персонала, не пускать на ЧМ.Но нет, пустят всех. Они будут жить в России и продолжать обсирать ее.А Джикии влепят по полной,хотя не за что.Отлижут как надо.
15:32
spetrov
...У них до середины прошлого века еще расовая сегрегация в ходу была, они еще учить кого-то будут. Совсем залицемерились.
13:48
spetrov
Я лично в данном случае не согласен ни с корреспондентом СЭ, ни с возможным (к сожалению) наказанием. Поскольку слово "негр" и т.п. вещи в нашем случае не являются оскорблением. Нечего подстраиваться под тех, кто сначала использовал у себя негров в качестве рабов, а теперь качнув маятник в обратную сторону, во всем ищет оскорбления по национальному и другим признакам. Совершенно очевидно, что и Джикия никого не оскорблял, и его партнеры по команде все поняли правильно.
13:46
Drek
Если РФС не накажет Джикию, то тем самым даст лишний повод в обвинении руководства РФС в поддержке расизма.Ведь многие бросают всякий мусор под ноги..а вот брошенный банан..это трактуется однозначно, хотя если это не банан, а скажем бутылка, то реакция будет нулевая.Обязательно будет дисквалификация и по полной.
13:39