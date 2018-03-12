Игорь Гамула: "Манчини обиделся на комментарий Кокорина после матча с "Лейпцигом"?"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что не понимает некоторых решений Роберто Манчини. По его словам, в этой игре должен был с первых минут выйти Александр Кокорин.

– Кто из аргентинцев вам симпатичен?

– Стабильностью они не отличаются. В каких-то матчах выделяется Паредес, в каких-то – Ригони. А вообще, больше всего в нынешнем "Зените" мне нравится Саша Кокорин. Интересно, в Ростове он не попал в стартовый состав действительно из-за переутомления? Или Манчини обиделся на его комментарий после матча с "Лейпцигом"?

– Бывших игроков "Ростова" в "Зените" сейчас хватает – Полоз, Ерохин, Мевля. Кто из них за это время сделал шаг вперед?

– К сожалению, никто. В "Ростове" все трое смотрелись гораздо ярче.

– Объяснение?

– Трудно судить со стороны. То ли к городу еще не привыкли, то ли к команде. Но ребята должны прибавить. Особенно надеюсь на Полоза и Ерохина. Чем быстрее они обретут прежние кондиции, тем лучше будет сборной. Ведь до чемпионата мира меньше трех месяцев. (Александр КРУЖКОВ)