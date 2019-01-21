Игорь Гамула: "Критика в отношении Глушакова наиграна"

Известный тренер Игорь Гамула считает наигранной критику в адрес капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

– Символично, что победный гол забил Глушаков?

– Да, Денис похоронил своих ростовских любителей футбола. Так бывает.

– Может быть, в этом году болельщики не будут его так кусать?

– Да вся эта критика наиграна… Но у нас если за кого-то зацепятся, то уже не отвязываются… Денис – парень крепкий. Романцев посоветовал ему закрыться на базе и пахать. Он, по-моему, так и делает. Ни с кем особо не общается, а усиленно работает. Сегодня забил гол своим (улыбается). Теперь, думаю, критиков у него поубавится.

Игорь Гамула: Теперь критиков у Глушакова поубавится

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