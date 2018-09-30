Игорь Гамула: "Игроки "Зенита" сами виноваты в поражении от "Анжи"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула - о матче девятого тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" (2:1).

– Матч "Анжи" – "Зенит" смотрели?

– Да. Можно только порадоваться за махачкалинцев. Все их уже похоронили, а ребята продолжают набирать очки. Обыграли в Москве "Динамо", теперь вот "Зенит" хлопнули. Молодцы!

– Вдесятером победу вырвали!

– Игроки "Зенита" сами виноваты. Повели в счете и подумали, что дело в шляпе. Расслабились, проявили вальяжность – и пропустили два гола на ровном месте. Сначала Кузяев мяч не сумел вынести, затем Смольников навалил, привез пенальти.

– Но "Зенит" все равно фаворит номер один?

– Нет. "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" тоже будут бороться за золото. Да и "Локомотив" сбрасывать со счетов не стоит. (Александр Кружков).

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