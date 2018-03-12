Игорь Гамула: "Если пенальти был, тогда соглашусь с Карпиным – "Ростов" потерял два очка"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что команда преобразилась после пихода Валерия Карпина.

– Карпин заявил после матча, что его команда потеряла два очка. Разделяете мысль?

– Я болел за Валерия Георгиевича, искренне желаю ему удачи на ростовской земле. Но стоит ли гневить Бога? Полагаю, ничья закономерна.

– А пенальти, который судья не назначил за фол Мевли на Калачеве?

– С трибуны не разглядел, было ли нарушение правил, а повтор еще не видел.

– Поверьте на слово – стопроцентная "точка".

– Честно говоря, мне показалось, что Тимоха мог сразу пробить по воротам, но специально затянул, ждал фола со стороны защитника. Что ж, если пенальти был, тогда соглашусь с Валерием Георгиевичем – "Ростов" действительно потерял два очка.

– Сильно изменилась игра команды с появлением Карпина?

– Первое, что бросается в глаза, – высокие скорости, грамотные перестроения прямо во время матча. Физически ребята готовы, на поле выходят с желанием, бьются за тренера, за болельщиков. С такой игрой и отношением к делу победы не заставят себя ждать. "Ростов" и в прошлом туре смотрелся неплохо. Просто у "Краснодара" исполнительское мастерство атакующей группы футболистов выше. Это предопределило результат. (Александр КРУЖКОВ)

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