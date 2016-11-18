Игорь Гамула: "Еременко все очень уважали и любили"

Главный тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула выразил сожаление в связи с решением КЭДК УЕФА дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Это большая, огромная потеря и для ЦСКА, и для финской сборной, – цитирует "Р-Спорт" Гамулу. – Все его очень уважали и любили. Он крепкий и сильный человек, переживет и возьмет себя в руки, стойко перенесет все это. Я хорошо знаю эту семью, отца, мы с ним вместе играли, дружим. Очень переживаю. Печалит меня это известие. Не знаю, что там случилось. Правду знает только он сам. Я думаю, что они все соберутся семьей и это переживут. Такой удар большой, больной. Ответ знает только сам Роман.

Сможет ли Еременко вернуться на прежний уровень после дисквалификации? В принципе, можно, но тяжело. Время летит вперед.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!