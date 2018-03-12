Игорь Гамула: "Чувствуется, что Сапета не в оптимальных кондициях"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что практически никто из состава донской команды не выпал из игры. По его словам, только нападающий Александр Сапета пока не в кондициях.

– Никто не выпадал?

– Разве что Сапета. Чувствуется, пока он не в оптимальных кондициях, брака многовато. Все-таки давно не играл. Зато Ионов в порядке. Прекрасно открывается, убегает, постоянно нацелен на ворота.

– Если б забивал – цены б ему не было.

– У парня есть моменты – уже хорошо. А голы при таком понимании футбола и умении открыться рано или поздно придут, я уверен!

– К разговору о Сапете. Какой была ваша реакция, когда узнали, что в "Динамо" он зарабатывал 120 тысяч евро в месяц?

– Зачем считать деньги в чужом кармане? Возможно, журналистам это интересно. Но не мне.

– Сегодня в "Ростове" есть футболисты с такой зарплатой?

– Едва ли. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Игоря Гамулы