Игорь Егоров: "Наши судьи не европейского уровня? А разве футболисты соответствуют ему?"

Лауреат конкурса "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Егоров прокомментировал жесткую критику российских судей после 5-го тура чемпионата России.

– В каждом сезоне есть туры, когда представители сразу нескольких клубов остаются недовольны, – говорит Егоров. – Такое было, есть и будет. Галицкий много сделал для краснодарского и российского футбола. Раз уж он так высказался… Видимо, наболело, не совладал с эмоциями. Люди, посмотрев повторы спорных моментов, так отреагировали. Эмоции…

Понимаю их, но и у судей могут быть свои оправдания – у всех ошибок своя природа. Называть это "убийством команд" или беспределом слишком высокопарно. В целом у российского судейства, как и мирового, есть прекрасные матчи. Говорят о классе судей. А наши футболисты разве соответствуют европейскому уровню? (Ярослав СУСОВ)