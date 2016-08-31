Игорь Егоров: "Наши судьи не европейского уровня? А разве футболисты соответствуют ему?"

Лауреат конкурса "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Егоров прокомментировал жесткую критику российских судей после 5-го тура чемпионата России.
– В каждом сезоне есть туры, когда представители сразу нескольких клубов остаются недовольны, – говорит Егоров. – Такое было, есть и будет. Галицкий много сделал для краснодарского и российского футбола. Раз уж он так высказался… Видимо, наболело, не совладал с эмоциями. Люди, посмотрев повторы спорных моментов, так отреагировали. Эмоции…
Понимаю их, но и у судей могут быть свои оправдания – у всех ошибок своя природа. Называть это "убийством команд" или беспределом слишком высокопарно. В целом у российского судейства, как и мирового, есть прекрасные матчи. Говорят о классе судей. А наши футболисты разве соответствуют европейскому уровню? (Ярослав СУСОВ)
ЗЮК
Идиот.
19:31
LeTaon
Откровеннее всего продают игры фанаты, загляните на досуге в конторки эти, Марафоны, Фонбеты и пр. Видите мужичков? Это есть болельщики, ничего не стесняются - продают и покупают игры.
19:20
BABOOIN
ну футболисты по крайней мере не так откровенно продают игры как судьи
19:15
Zerratt_
ненене. ЧТоб судьей быть хорошим тож нужен талант. Успех для них это наверное психология всех авторитетно себя заявить, чтобы все были спокойны и не бесились не смотря на решения. Вот поди во дворе объясни в чем разница между попаданием в руку и игры рукой. То же самое и в большом футболе.
19:05
Странник-777
Чтобы быть классным футболистом - надо иметь талант от бога, а чтобы быть честным судьей - нужна совесть.
18:55
RSDsouth
Красаучик ,отвечаю !
18:38
Сергулет
хорошо сказал
18:34