18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Егоров: "Наши судьи не европейского уровня? А разве футболисты соответствуют ему?"

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Лауреат конкурса "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Егоров прокомментировал жесткую критику российских судей после 5-го тура чемпионата России.

– В каждом сезоне есть туры, когда представители сразу нескольких клубов остаются недовольны, – говорит Егоров. – Такое было, есть и будет. Галицкий много сделал для краснодарского и российского футбола. Раз уж он так высказался… Видимо, наболело, не совладал с эмоциями. Люди, посмотрев повторы спорных моментов, так отреагировали. Эмоции…

Понимаю их, но и у судей могут быть свои оправдания – у всех ошибок своя природа. Называть это "убийством команд" или беспределом слишком высокопарно. В целом у российского судейства, как и мирового, есть прекрасные матчи. Говорят о классе судей. А наши футболисты разве соответствуют европейскому уровню? (Ярослав СУСОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК

Идиот.

19:31

LeTaon

Откровеннее всего продают игры фанаты, загляните на досуге в конторки эти, Марафоны, Фонбеты и пр. Видите мужичков? Это есть болельщики, ничего не стесняются - продают и покупают игры.

19:20

BABOOIN

ну футболисты по крайней мере не так откровенно продают игры как судьи

19:15

Zerratt_

ненене. ЧТоб судьей быть хорошим тож нужен талант. Успех для них это наверное психология всех авторитетно себя заявить, чтобы все были спокойны и не бесились не смотря на решения. Вот поди во дворе объясни в чем разница между попаданием в руку и игры рукой. То же самое и в большом футболе.

19:05

Странник-777

Чтобы быть классным футболистом - надо иметь талант от бога, а чтобы быть честным судьей - нужна совесть.

18:55

RSDsouth

Красаучик ,отвечаю !

18:38

Сергулет

хорошо сказал

18:34

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