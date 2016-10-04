02:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Егоров: "Лично мне работа судьи в матче "Зенит" – "Спартак" понравилась"

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Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что Сергей Иванов отработал матч "Зенит" – "Спартак" (4:2) на хорошем уровне. Он подчеркнул: встречи такого уровня – экзамен для арбитра.

– Как оцените матч в целом и работу Иванова? - вопрос Егорову.

– "Зенит" – "Спартак", ЦСКА – "Спартак" – одни из самых интересных встреч в сезоне. В них в любой момент может случиться все что угодно. Любой "спецэффект", если хотите. И смотрят такие игры все. Но и в футболе у нас тоже разбираются все. Поэтому для Иванова поединок на "Петровском" стал большим экзаменом. На какую оценку он с ним справился – вопрос открытый. Возможно, те, кто назначал Иванова – одного из лучших рефери в стране, рассчитывали немного на другое. Но, может быть, их все устроило.

Лично мне работа судьи понравилась. Пусть не обошлось без шероховатостей. В Санкт-Петербурге получился большой футбол, то, что мы называем настоящей игрой. Как в Большом театре или в Театре на Таганке, где не просто прогоняют заученную пьесу, а выдают действо, ради которого люди туда и приходят. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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