Игорь Егоров: "Кришито можно было показывать вторую желтую, но это не означает, что "Зенит" спасен"

Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что Сергей Иванов отработал матч "Зенит" – "Спартак" (4:2) на хорошем уровне. Он подчеркнул: имело место не плохое судейство, рабочие моменты.

– Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что это худшее судейство, которое он видел. - вопрос Иванову.

– Не могу с ним согласиться. Или он мало матчей наблюдал, или подобные слова сказаны, когда все было еще, что называется, "живо". А может, потому что всесторонний анализ сделать не может. Не плохое судейство имело место, а рабочие моменты. Одними недоволен "Спартак", другими – "Зенит". Уровень противостояния этих команд очень высок. Сравнил бы его с дерби "МС" – "МЮ". Отсюда и такие эмоции у руководителей клубов. Понимаю, что вы сейчас будете клонить к эпизоду на 85-й минуте. Пересмотрел его сегодня. Момент, конечно, неоднозначный. Там можно фиксировать фол и показывать вторую желтую карточку Кришито. Но это не означает – все, "Зенит" спасен. Это, конечно же, не так! (Сергей ЦИММЕРМАН)

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