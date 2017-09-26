Игорь Ефремов: "Спартак" популярнее "Зенита"

Глава ФНЛ Игорь Ефремов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" сравнил "Спартак" и "Зенит" по популярности. По его словам, красно-белых по стране поддерживает больше болельщиков, чем сине-бело-голубых.

- Если оценивать объективно, то, наверное, "Спартак", - заявил Ефремов. - Они больше по времени находились наверху. Вы помните, что "Зенит" в 90-е годы вообще играл во второй лиге. Когда Мутко за него взялся, то он начал потихоньку возрождаться. Безусловно, "Зенит" уверенно наступает на пятки. Но если брать в целом по стране, то "Спартак", конечно, популярнее. Недаром придумали, что "Спартак" - народная команда.