Игорь Ефремов: "Рассмотрим предложения Федуна на ближайшем общем собрании"

Почти месяц назад, 14 декабря, владелец "Спартака" Леонид Федун через "СЭ" предложил систему реформ российского футбола.

– Рассмотрим предложения Федуна на ближайшем общем собрании, - отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов​. (Павел ГУРЕВИЧ)

Революция Федуна: Процесс пошел