Игорь Ефремов: "Рассмотрим предложения Федуна на ближайшем общем собрании"

Почти месяц назад, 14 декабря, владелец "Спартака" Леонид Федун через "СЭ" предложил систему реформ российского футбола.
– Рассмотрим предложения Федуна на ближайшем общем собрании, - отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов. (Павел ГУРЕВИЧ)
Почти месяц назад, 14 декабря, владелец "Спартака" Леонид Федун через "СЭ" предложил систему реформ российского футбола.
– Рассмотрим предложения Федуна на ближайшем общем собрании, - отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов. (Павел ГУРЕВИЧ)
avtomir08
ФЕДУН ТЫ САМ ТО ПОНИМАЕт ЧЕ ГОВОРИт....из всего этого логика в том что тебе нужно заработать, а российский футбол опять лет на 5-10 потеряется потом опять будут думать как поднять футбол в России. между прочим в регионах давно была бы посещаемость большая и развивался футбол в регионах любят футбол (это даже было видно по посещаемости сборной на которую в москве не ходят-зажрались) регионы давно ждут изменении от таких чиновников как Мутко Симонян и т.д (федун) но им там зачем шевелится деньги идут и все хорошо
08:21