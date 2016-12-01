21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Денисов забил свой первый гол за "Локомотив"

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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов забил третий гол своей команды в ворота "Томи" в матче 16-го тура чемпионата России. Произошло это на 71-й минуте. Денисов забил свой первый гол за "Локомотив" и отличился в премьер-лиге впервые с 9 ноября 2013 года. "Томь" играет в меньшинстве после удаления Александра Касьяна.

Трансляция матча "Томь" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Поздравляем Игоря с этим достижением! Дай Бог НЕ ПОСЛЕДНИМ! Впереди второй круг и надо постараться Локомотиву НЕ СБАВЛЯТЬ ход, а по нарастающей вырваться на призовые места! Игра показала, что игра у Локомотива есть и надо ПРОДОЛЖАТЬ в том же ПОБЕДНОМ духе и не сбавлять ОБОРОТЫ! С победой Локомотив и Палыча! Последнюю игру надо завершить на ПОБЕДНОЙ ноте!

22:46

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