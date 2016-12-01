Игорь Денисов забил свой первый гол за "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов забил третий гол своей команды в ворота "Томи" в матче 16-го тура чемпионата России. Произошло это на 71-й минуте. Денисов забил свой первый гол за "Локомотив" и отличился в премьер-лиге впервые с 9 ноября 2013 года. "Томь" играет в меньшинстве после удаления Александра Касьяна.

Трансляция матча "Томь" – "Локомотив"