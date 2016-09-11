Игорь Денисов - в стартовом составе "Локомотива" на матч со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласил стартовый состав команды на игру 6-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле появится арендованный у "Динамо" полузащитник Игорь Денисов.

Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме – Шишкин, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов – Коломейцев, И. Денисов – Самедов, Миранчук, Майкон – Хенти.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Янбаев, Логашов, Михалик, Касаев, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Ндинга, Портнягин, Шкулетич.

Трансляция матч "Спартак" - "Локомотив"