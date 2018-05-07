Игорь Денисов: "В этом чемпионстве моя правда, футбольная"

Полузащитник и капитан "Локомотива" Игорь Денисов в интервью "Известиям" выразил благодарность главному тренеру Юрию Семину и президенту Илье Геркусу за приглашение в команду. В субботу, 5 мая, железнодорожники, в матче 29-го тура чемпионата России обыграв "Зенит" (1:0), досрочно завоевали титул. Для красно-зеленых это чемпионство стало первым с 2004 года.

- Вы сказали, что хотели стать чемпионами в Черкизово. Но ведь не из-за этого проиграли в прошлом туре на выезде "Краснодару"?

- Нет, конечно, никакого расчета тут не было. Просто стечение обстоятельств. Если есть шанс, позволяющий выиграть золото дома, мы стараемся им воспользоваться.

- Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с "Зенитом" был драматичней?

- Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с "Локомотивом" моя правда, футбольная. Думаю, люди поймут это.

- Прошлым летом, когда начинался сезон, верили в возможность этого золота?

- Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами – никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые.

- Вы уже задумывались над тем, станет ли "Локомотив" последней командой в вашей карьере?

- Другой вопрос можно?

- После всех своих приключений в последний сезон в "Зените", в "Анжи" и "Динамо" верили, что способны на такой рывок в карьере?

- Я всегда верю в себя, работаю с максимальным рвением на тренировках и играх. Всегда любил футбол, люблю его по-прежнему и буду любить до конца жизни. Поэтому всегда верил в успех, даже в сложные для себя времена. Но футбол – командный вид спорта. В нем трофеи и победы не завоевываются в одиночку. И без "Локомотива", без партнеров по команде, тренерского штаба и руководства ничего бы у меня не получилось. Поэтому безумно благодарен Юрию Павловичу Семину и Илье Леонидовичу Геркусу за то, что пригласили меня в "Локо", поддерживали все это время и вернули на эту вершину. Никогда им этого не забуду, как и всем футболистам команды и персоналу клуба. Это наша общая победа.

- Капитанская повязка вас дополнительно стимулировала?

- Для меня было большой честью такое доверие. Благодарен команде и главному тренеру за это. Надеюсь, оправдал его. Вообще, я с первых дней в "Локомотиве" почувствовал настоящую семейную атмосферу в коллективе, которая дала мне глоток свежего воздуха и эмоций. Клуб сохранил меня в футболе. И я с самого начала пообещал ему и его болельщикам, что оправдаю это доверие. Счастлив, что сегодня это удалось сделать и мы подарили нашим поклонникам эти моменты радости. Благодарен им за поддержку в эти трудные два сезона. Сделаю все для того, чтобы снова их порадовать в будущем.

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"Локомотив" - чемпион. Семин - великий // Секрет семинского золота